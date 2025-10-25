LIVE Novara-Conegliano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | trasferta complicata per le campionesse d’Italia

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Novara-Conegliano, incontro valido per la quinta giornata di Serie A1 di volley femminile. Al Pala Igor va in scena un autentico scontro diretto per la leadership del campionato. Difatti, Novara e Conegliano condividono la testa della graduatoria a quota 11 punti. Le campionesse d’Italia dell’Imoco sono reduci da una netta e convincente vittoria ai danni di Monviso (3-0). Le scorie del K.O in Supercoppa con Milano sembrano essersi ormai disperse, la compagine veneta va a caccia del quinto successo consecutivo nel torneo nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

live novara conegliano a1 volley femminile 2026 in diretta trasferta complicata per le campionesse d8217italia

© Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta complicata per le campionesse d’Italia

Altre letture consigliate

live novara conegliano a1LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta complicata per le campionesse d’Italia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Novara- Riporta oasport.it

LIVE Monviso-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: tutto facile per l’Imoco, agganciata Novara in cima alla classifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI- Riporta oasport.it

live novara conegliano a1Novara-Conegliano è il big match della 5a giornata - La sfida del Pala Igor va in scena domani alle 20. tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Novara Conegliano A1