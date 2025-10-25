LIVE Novara-Conegliano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | scontro diretto d’alta classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Novara-Conegliano, incontro valido per la quinta giornata di Serie A1 di volley femminile. Al Pala Igor va in scena un autentico scontro diretto per la leadership del campionato. Difatti, Novara e Conegliano condividono la testa della graduatoria a quota 11 punti. Le campionesse d’Italia dell’Imoco sono reduci da una netta e convincente vittoria ai danni di Monviso (3-0). Le scorie del K.O in Supercoppa con Milano sembrano essersi ormai disperse, la compagine veneta va a caccia del quinto successo consecutivo nel torneo nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

