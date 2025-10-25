LIVE Novara-Conegliano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | scontro diretto d’alta classifica tra poco si parte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Buonasera, Amici di OA Sport. Mancano solo venti minuti all’inizio del match Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Novara-Conegliano, incontro valido per la quinta giornata di Serie A1 di volley femminile. Al Pala Igor va in scena un autentico scontro diretto per la leadership del campionato. Difatti, Novara e Conegliano condividono la testa della graduatoria a quota 11 punti. Le campionesse d’Italia dell’Imoco sono reduci da una netta e convincente vittoria ai danni di Monviso (3-0). Le scorie del K.O in Supercoppa con Milano sembrano essersi ormai disperse, la compagine veneta va a caccia del quinto successo consecutivo nel torneo nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

