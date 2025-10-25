LIVE Novara-Conegliano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | scontro diretto d’alta classifica tra poco si parte
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Buonasera, Amici di OA Sport. Mancano solo venti minuti all’inizio del match Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Novara-Conegliano, incontro valido per la quinta giornata di Serie A1 di volley femminile. Al Pala Igor va in scena un autentico scontro diretto per la leadership del campionato. Difatti, Novara e Conegliano condividono la testa della graduatoria a quota 11 punti. Le campionesse d’Italia dell’Imoco sono reduci da una netta e convincente vittoria ai danni di Monviso (3-0). Le scorie del K.O in Supercoppa con Milano sembrano essersi ormai disperse, la compagine veneta va a caccia del quinto successo consecutivo nel torneo nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La vetta della Serie A1 Tigotà si gioca al PalaIgor: Novara-Conegliano entra nel vivo. Bernardi: “Serve la miglior Novara” Santarelli: “Partita importante, ma non decisiva” volleyball.it/2025/10/24/not… Scarica l'app: – Apple Store – apple.co/4jVHK8e - X Vai su X
#serieA1 #programma #classifica SERIE A1. La vetta in palio sabato sera: Novara ospita Conegliano, PalaIgor sold out Spettatrice interessata Scandicci, di scena a San Giovanni la domenica come Busto-Vallefoglia, Firenze-Monviso e Milano-Macerata. Antic - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Novara-Conegliano oggi, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Conegliano, incontro valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Da oasport.it
Serie A1 2025-26 - LIVE! Novara-Conegliano, big match di campionato: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, le info utili - Conegliano, big match di campionato: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, tutte le informazioni utili. eurosport.it scrive
Serie A1 volley, Novara-Conegliano: scontro diretto per il primo posto in classifica - Ci saranno diverse altre partite interessanti nel programma della quinta giornata della Regular Season della Serie A1 di volley. Scrive it.blastingnews.com