LIVE Novara-Conegliano 0-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse in carica si prendono il primato in solitaria
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 L’Imoco Conegliano si aggiudica lo scontro diretto, leadership in solitaria per la compagine di Daniele Santarelli. Novara mai insidiosa, campionesse in carica sempre in gestione della situazione. Qualche errore di troppo in battuta ed attacchi sterili non hanno permesso alle lombarde di rendersi pericolose. 21.58 La parallela di Daalderop chiude la contesa! Conegliano spazza via Novara con un netto 0-3 (20-25, 17-25, 21-25). 21-24 Mims attacca profondo ed annulla il primo match point. 20-24 Lubian porta quattro match point a Conegliano! 20-23 Herbots in diagonale, non riesce nel recupero Fahr. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
La vetta della Serie A1 Tigotà si gioca al PalaIgor: Novara-Conegliano entra nel vivo. Bernardi: “Serve la miglior Novara” Santarelli: “Partita importante, ma non decisiva” volleyball.it/2025/10/24/not… Scarica l'app: – Apple Store – apple.co/4jVHK8e - X Vai su X
#serieA1 #programma #classifica SERIE A1. La vetta in palio sabato sera: Novara ospita Conegliano, PalaIgor sold out Spettatrice interessata Scandicci, di scena a San Giovanni la domenica come Busto-Vallefoglia, Firenze-Monviso e Milano-Macerata. Antic - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica, tra poco si parte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Novara- Lo riporta oasport.it
LIVE Monviso-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: tutto facile per l’Imoco, agganciata Novara in cima alla classifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI- Riporta oasport.it
Serie A1 2025-26 - LIVE! Novara-Conegliano, big match di campionato: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, le info utili - Conegliano, big match di campionato: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, tutte le informazioni utili. Segnala eurosport.it