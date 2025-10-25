LIVE Novara-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | tutto facile per le campionesse d’Italia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.25 Brutta ricezione di Ishikawa, free ball per Lubian che non perdona. Imoco Conegliano che sale 2-0 su Novara! 17-24 Igidie va a segno tramite primo tempo. 16-24 Lunga la battuta di Fahr. 15-24 Murata Herbots al termine di un lungo scambio, nove set point per Conegliano! 15-23 Lungo il servizio della tedesca. 15-22 Pasticcia in difesa l’Imoco sulla giocata sotto rete di Alsmeier. 14-22 Gabi a segno con l’incrociato. 14-21 Alsmeier firma il punto con il diagonale stretto. 13-21 Muro di Haak! 13-20 Errore in battuta per la compagine casalinga. 13-19 Mani fuori di Mims. 🔗 Leggi su Oasport.it
