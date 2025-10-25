LIVE Novara-Conegliano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | comincia il match!

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29 Ci siamo, comincia Novara-Conegliaro. Sold.out al Pala Igor. BUON DIVERTIMENTO! 20.28 Manca sempre meno: squadre schierate in campo. 20.26 Ecco la composizione arbitrale ARBITRO 1: Carcione Vincenzo ARBITRO 2: Caretti Stefano VIDEOCHECK: Beuto Matteo 20.25 Questo, invece, quello di Conegliano: 1 Gabriela Braga Guimaraes Schiacciatrice 4 Ting Zhu Schiacciatrice 5 Serena Scognamillo Libero 6 Jenna Ewert Palleggiatrice 9 Marina Lubian Centrale 10 Monica De Gennaro Libero 11 Isabelle Haak Opposto 13 Matilde Munarini Centrale 14 Joanna Wolosz Palleggiatrice 15 Merit Chinenyenwa Adigwe Opposto 16 Nika Daalderop Schiacciatrice 18 Cristina Chirichella Centrale 19 Sarah Fahr Centrale 23 Fatoumatta Sillah Schiacciatrice 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

