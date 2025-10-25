LIVE Musetti-Zverev ATP Vienna 2025 in DIRETTA | iniziata la seconda semifinale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR 30-30 Gratuito, il primo, di dritto dell’azzurro. 30-15 Spinge con il rovescio e fa il punto Musetti! 15-15 Stecca di dritto Zverev. Due punti, due minuti. 0-15 Primo quindici per il tedesco, che non giunge in finale nel circuito ATP addirittura da Monaco di Baviera 2025. Lorenzo Musetti al servizio Giocatori in campo! 16:50 Azzurro che esordirà a Parigi Bercy nella giornata di mercoledì 29 ottobre contro Lorenzo Sonego oppure un giocatore proveniente dalle qualificazioni. 16:48 Musetti vuole migliorare la semifinale del 2024, in premio ci sarebbe il derby in finale con Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
