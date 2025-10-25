LIVE Musetti-Zverev ATP Vienna 2025 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti l’Italia sogna il derby finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR 16:50 Azzurro che esordirà a Parigi Bercy nella giornata di mercoledì 29 ottobre contro Lorenzo Sonego oppure un giocatore proveniente dalle qualificazioni. 16:48 Musetti vuole migliorare la semifinale del 2024, in premio ci sarebbe il derby in finale con Sinner. 16:43 I due non sono troppo distanti nel ranking ATP. A dividerli sono appena 2350 punti virtuali, che oggi potrebbero divenire 2150. L’obiettivo dell’azzurro è sorpassare il tedesco grazie ai punti che totalizzerà alle ATP Finals e a quelli che verosimilmente perderà Zverev agli Australian Open 2026, dove difenderà finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
