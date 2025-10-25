LIVE Musetti-Zverev ATP Vienna 2025 in DIRETTA | finita la prima semifinale toscano in campo a minuti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 15.00 16:38 Sinner b. De Minaur 6-3, 6-4! Sono 12 vittorie e zero sconfitte per il pusterese contro l’impotente aussie. Strada libera per Lorenzo Musetti! 15:55 Sinner-De Minaur 6-3! Poi tocca a Musetti e Zverev. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE  di uno scoppiettante incontro di semifinale del ricco ATP 500 di Vienna (AUT) tra Lorenzo MUSETTI e Alexander Zverev, si gioca per la finale! I due si ritrovano ancora in quel di Vienna, alla Stadhalle, per una sfida che nella passata edizione del torneo austriaco aveva visto trionfare il carrarino che era volato in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

