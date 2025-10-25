LIVE Musetti-Zverev ATP Vienna 2025 in DIRETTA | ben avviato Sinner poi il toscano!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 15.00 15:55 Sinner-De Minaur 6-3! Poi tocca a Musetti e Zverev. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di uno scoppiettante incontro di semifinale del ricco ATP 500 di Vienna (AUT) tra Lorenzo MUSETTI e Alexander Zverev, si gioca per la finale! I due si ritrovano ancora in quel di Vienna, alla Stadhalle, per una sfida che nella passata edizione del torneo austriaco aveva visto trionfare il carrarino che era volato in semifinale. Questa volta invece si gioca per un posto in finale e l’azzurro vuole assolutamente assicurarsi un psoto alle ATP Finals 2025 di Torino, che vincendo oggi sarebbero praticamente sicure in virtù dei ritiri di Auger Aliassime e di Ruud ieri a Basilea. 🔗 Leggi su Oasport.it
