Percentuale comunque irreale di Zverev con la prima in campo, la bellezza del 83% di punti vinti, e ne ha messe dentro l'82%! Numeri mostruosi, con l'azzurro che si ferma a 77% con la prima in campo ma che sprofonda con la seconda 52%. In realtà Zverev fa peggio con la seconda in campo (40%), ma ne ha servite appena 10! 18:40 Il tedesco interrompe quindi la serie di 3 partite perse consecutive contro Musetti, che ha disputato un torneo molto solido che lo porta a un millimetro dalla qualificazione alle ATP Finals di Torino.

© Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev 4-6, 5-7, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: un break per set e tedesco in finale