LIVE Musetti-Zverev 4-6 5-5 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | siamo alla volata decisiva nel 2° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR 30-30 Doppio fallo (3°). Sanguinoso. 30-15 Clamoroso vincente lungoriga di dritto del mago! 15-15 AAAACCCCCEEEE! Terzo! 0-15 Stecca di dritto Musetti. 5-5 Ci viene da ridere amici, quattro prime e in un amen Zverev pareggia i conti. 40-30 Prima slice vincente. 30-30 Ovviamente serve in modo vincente Zverev. 15-30 GIRA lo scambio alla grande con il dritto lungoriga in corsa Lorenzo! Poi chiude di rovescio! 15-15 Attenzione, scricchiolio di dritto del tedesco. Qui Musetti ha vinto un rarissimo punto sulla prima di Zverev! 15-0 Ace (8°). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev 4-6, 5-5, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: siamo alla volata decisiva nel 2° set!

