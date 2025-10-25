LIVE Musetti-Zverev 4-6 4-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro vince un 7° game pesantissimo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR 0-15 Cortissimo il dritto di Zverev, prende l’iniziativa Musetti e chiude! Dai che questo è il game della svolta!!! Seconda, già c’è l’occasione! 4-3 Con il servizio si caccia nei guai, con il servizio ne esce da campione Musetti! A-40 AAAAACCCCCEEEEEE (2°)! Non perde fiducia nella battuta Musetti! 40-40 Ancora sofferenza! Risposta vincente di dritto Zverev, da non credere amici! A-40 Seeeeeervizio e benedizione di dritto!!! 40-40 Doppio fallo (2°). Non è possibile! Seconda 40-30 Noo, occhio! Si riapre il game a seguito del secondo errore di fila. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vienna Open, Sinner in finale: battuto de Minaur 6-3, 6-4. In campo Musetti-Zverev: 4-6 nel primo set Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
ATP Vienna, la preview di Musetti-Zverev: Lorenzo per blindare le Finals, Sascha cerca la rivincita (LIVE su Ubitennis) - X Vai su X
Musetti-Zverev diretta, semifinali Atp Vienna: segui la sfida, tennis oggi LIVE - Il tennista italiano può mettere in tasca punti pesanti per la qualificazione alle Finals. corrieredellosport.it scrive
LIVE Musetti-Zverev, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna la finale con Sinner - 00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ... Come scrive oasport.it
Diretta Musetti Zverev/ Semifinale Atp Vienna 2025 streaming video tv: incrocio di lusso! (oggi 25 ottobre) - Diretta Musetti Zverev semifinale Atp Vienna 2025 streaming video tv: incrocio intrigante per il carrarese, che va a caccia di un'altra finale. Secondo ilsussidiario.net