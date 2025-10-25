CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR 0-15 Cortissimo il dritto di Zverev, prende l’iniziativa Musetti e chiude! Dai che questo è il game della svolta!!! Seconda, già c’è l’occasione! 4-3 Con il servizio si caccia nei guai, con il servizio ne esce da campione Musetti! A-40 AAAAACCCCCEEEEEE (2°)! Non perde fiducia nella battuta Musetti! 40-40 Ancora sofferenza! Risposta vincente di dritto Zverev, da non credere amici! A-40 Seeeeeervizio e benedizione di dritto!!! 40-40 Doppio fallo (2°). Non è possibile! Seconda 40-30 Noo, occhio! Si riapre il game a seguito del secondo errore di fila. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev 4-6, 4-3, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince un 7° game pesantissimo!