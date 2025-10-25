LIVE Musetti-Zverev 4-6 2-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | azzurro avanti senza break nel 2° set

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR 2-2 Rimonta e vince anche questo gioco in battuta Zverev. 40-30 Altra prima, altro punto. 30-30 Ace (7°). 15-30 Clamoroso pasticcio con la demi-volèe di Zverev dopo la prima alla T. 15-15 Prima vincente. 0-15 Prende la rete a seguito dell’ottimo attacco di dritto Musetti e chiude sopra la testa!! 2-1 Come nel primo set, non si gioca sul servizio di Musetti. 40-0 Prima slice vincente. 30-0 Altro dritto fuori! 15-0 Bravo Musetti, ad accelerare sul dritto di Zverev e a procurarne il forzato. 1-1 A trenta Zverev. Ancora inattaccabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

