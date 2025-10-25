LIVE Musetti-Zverev 4-6 2-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | azzurro avanti senza break nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR 2-2 Rimonta e vince anche questo gioco in battuta Zverev. 40-30 Altra prima, altro punto. 30-30 Ace (7°). 15-30 Clamoroso pasticcio con la demi-volèe di Zverev dopo la prima alla T. 15-15 Prima vincente. 0-15 Prende la rete a seguito dell’ottimo attacco di dritto Musetti e chiude sopra la testa!! 2-1 Come nel primo set, non si gioca sul servizio di Musetti. 40-0 Prima slice vincente. 30-0 Altro dritto fuori! 15-0 Bravo Musetti, ad accelerare sul dritto di Zverev e a procurarne il forzato. 1-1 A trenta Zverev. Ancora inattaccabile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Vienna Open, Sinner in finale: battuto de Minaur 6-3, 6-4. In campo Musetti-Zverev: 4-6 nel primo set Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
$Musetti- $Zverev, semifinale $Atp500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - X Vai su X
Musetti-Zverev diretta, semifinali Atp Vienna: segui la sfida, tennis oggi LIVE - Il tennista italiano può mettere in tasca punti pesanti per la qualificazione alle Finals. Come scrive corrieredellosport.it
LIVE Musetti-Zverev, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna la finale con Sinner - 00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ... Da oasport.it
Diretta Musetti Zverev/ Semifinale Atp Vienna 2025 streaming video tv: incrocio di lusso! (oggi 25 ottobre) - Diretta Musetti Zverev semifinale Atp Vienna 2025 streaming video tv: incrocio intrigante per il carrarese, che va a caccia di un'altra finale. Scrive ilsussidiario.net