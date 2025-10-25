LIVE Musetti-Zverev 4-5 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro scongiura il secondo break di fila e ha un’ultima chance

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR 4-5 Tiene la battuta e scongiura il secondo break di fila Musetti. 40-30 Slice e dritto di là! 30-30 Servizio centrale a segno! 15-30 Passa con il dritto Zverev. Infilato il serve&volley del toscano. Guai ancora al servizio. 15-15 Servizio e dritto Musetti! 0-15 Ha preso fiducia, spinge di dritto e fa punto Zverev. 5-3 A zero il tedesco. 40-0 Spinge addirittura sul lungoriga, ispirato dal break di margine di dritto Zverev e chiude di volo. 30-0 Ace (5°). 15-0 Ace (4°). 3-4 Non passa il dritto difensivo. E quindi, aveva dominato in lungo e in largo gli scambi Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

