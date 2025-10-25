LIVE Musetti-Zverev 3-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il break dell’azzurro è nell’aria!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR 15-15 La risposta di Musetti era alta e lenta, ha comunque messo in rete il dritto Zverev. 15-0 Appunto, prima slice a segno. 3-2 A zero Musetti! Dominio totale del toscano in avvio di match, il tedesco non riesce a vincere un punto che non sia per mezzo di una prima vincente. 40-0 Non controlla il rovescio in difesa Zverev. 30-0 Sbaglia il dritto difensivo il tedesco. 15-0 ACE anche di Musetti! 2-2 Ace sporco. Il canovaccio tattico è questo. 40-30 Ace (3°). Appunto. Dallo 0-30, tre prime. 30-30 Addirittura servizio e volèe Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Musetti-Zverev, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna la finale con Sinner - 00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ... Secondo oasport.it