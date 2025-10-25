LIVE Musetti-Zverev 1-0 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | iniziata la seconda semifinale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR 15-0 Servizio vincente anche per Musetti. 1-1 Ace. 40-0 Ace. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Primo servizio a segno. 1-0 Servizio vincente e incitamento! 40-30 Stecca il dritto difensivo, mosso, Zverev. 30-30 Gratuito, il primo, di dritto dell’azzurro. 30-15 Spinge con il rovescio e fa il punto Musetti! 15-15 Stecca di dritto Zverev. Due punti, due minuti. 0-15 Primo quindici per il tedesco, che non giunge in finale nel circuito ATP addirittura da Monaco di Baviera 2025. Lorenzo Musetti al servizio Giocatori in campo! 16:50 Azzurro che esordirà a Parigi Bercy nella giornata di mercoledì 29 ottobre contro Lorenzo Sonego oppure un giocatore proveniente dalle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
