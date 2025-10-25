LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | pochi minuti alla Sprint Race Bagnaia scatta dalla pole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA BAGNAIA: “HO CAPITO COME GUIDARE QUESTA MOTO” 9.00 I piloti partono per il giro di formazione. 8.57 Ora però l’italiano deve sfruttare l’occasione vincendo la Sprint Race e riavvicinandosi alla terza posizione nel Mondiale. 8.56 Quella ottenuta nella notte è la terza pole di Bagnaia a Sepang, nessun pilota ha fatto meglio. 8.53 Saranno da percorre 10 giri nella gara corta di Sepang. 8.50 Questa la griglia della Sprint Race: 1 Francesco Bagnaia 2 Alex Marquez 3 Franco Morbidelli 4 Fabio Quartararo 5 Pedro Acosta 6 Fermin Aldeguer 7 Joan Mir 8 Fabio Di Giannantonio 9 Johann Zarco 10 Alex Rins 11 Jack Miller 12 Pol Espargaro 13 Luca Marini 14 Marco Bezzecchi 15 Raul Fernandez 16Miguel Oliveira 17 Ai Ogura 18 Brad Binder 19 Enea Bastianini 20 Somkiat Chantra 21 Lorenzo Savadori 22 Michele Pirro 23 Augusto Fernandez 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

