LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | Marini precede Morbidelli e Bagnaia nella FP2 Ora scattano le qualifiche!

I PILOTI CHE PRENDERANNO PARTE ALLA Q1 11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'58.179 19 20 0.620 0.062 335.4 12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'58.206 17 17 0.647 0.027 332.3 13 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'58.279 3 15 0.720 0.073 329.2 14 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'58.300 15 15 0.741 0.021 332.3 15 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'58.360 19 20 0.801 0.060 335.4 16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'58.581 13 18 1.022 0.221 330.2 17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'58.

