LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | è tornato Bagnaia! Pole a Sepang alle 9.00 la Sprint Race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA BAGNAIA: “HO CAPITO COME GUIDARE QUESTA MOTO” 05.37 Le qualifiche di Sepang si chiudono qui. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 09.00 per l’attesissima Sprint Race. 05.36 La griglia di partenza: 1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’57.001 2 4 338.5 2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’57.017 6 7 0.016 0.016 333.3 3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’57.159 6 7 0.158 0.142 337.5 4 20 YAMAHA Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’57. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: è tornato Bagnaia! Pole a Sepang, alle 9.00 la Sprint Race

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il più veloce del venerdì del Gran Premio della Malesia MotoGP è Pedro Acosta. Il pilota KTM, pugnalato nell'orgoglio dalle prime vittorie di Aldeguer e Fernandez, cerca il successo nei pochi appuntamenti che rimangono alla fine della stagione, forte della ritro - facebook.com Vai su Facebook

GP Malesia, Bagnaia e Bezzecchi tra gli esclusi eccellenti che dovranno passare dal Q1 $SkyMotori $SkyMotoGP $MotoGP $MalaysianGP - X Vai su X

LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Bagnaia risorge e centra una splendida pole a Sepang! Alle 9.00 la Sprint Race - Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e ... Segnala oasport.it

MotoGP, GP Malesia: orari su TV8 e Sky e dove vedere Sprint e Gara del Gran Premio in diretta TV e streaming - Oggi si disputa la sprint race e domani la gara del GP della Malesia della MotoGP 2025: gli orari e dove vedere l’azione in pista a Sepang in diretta ... Secondo fanpage.it

MotoGP | Gp Malesia: Bagnaia torna in pole, Morbidelli è terzo - Un redivivo Pecco Bagnaia ha ottenuto la pole position del Gran Premio della Malesia, 20esima tappa della MotoGP 2025. Come scrive motograndprix.motorionline.com