LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | Bagnaia risorge e centra una splendida pole a Sepang! Alle 9.00 la Sprint Race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.37 Le qualifiche di Sepang si chiudono qui. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 09.00 per l’attesissima Sprint Race. 05.35 Che reazione di Pecco Bagnaia! Dopo le clamoroso difficoltà di Mandalika e Phillip Island, oggi il ducatista ha impressionato, andando a fare la differenza nel T4 dove ieri soffriva parecchio! 05.33 Francesco Bagnaia ha stampato un ottimo 1:57.001 con un T4 finalmente eccellente con 16 millesimi su Alex Marquez, mentre al terzo posto troviamo Franco Morbidelli a 158. Quarta posizione per Fabio Quartararo a 194, quinto Pedro Acosta a 362, sesto Fermin Aldeguer a 438, mentre è settimo Joan Mir a 439. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Bagnaia risorge e centra una splendida pole a Sepang! Alle 9.00 la Sprint Race

Argomenti simili trattati di recente

Il più veloce del venerdì del Gran Premio della Malesia MotoGP è Pedro Acosta. Il pilota KTM, pugnalato nell'orgoglio dalle prime vittorie di Aldeguer e Fernandez, cerca il successo nei pochi appuntamenti che rimangono alla fine della stagione, forte della ritro - facebook.com Vai su Facebook

GP Malesia, Bagnaia e Bezzecchi tra gli esclusi eccellenti che dovranno passare dal Q1 $SkyMotori $SkyMotoGP $MotoGP $MalaysianGP - X Vai su X

MotoGP | GP Malesia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto) - Appuntamento alle 9:00 con la Sprint Race 05:32 Ma perde tutto all'ultimo settore ed è Pole Position per Francesco Bagnaia! Si legge su motograndprix.motorionline.com

LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Bagnaia fiuta una nuova rinascita tra qualifiche e Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... Si legge su oasport.it

GP Malesia 2025, Qualifiche: Bagnaia in pole davanti ad Alex Marquez - La diretta scritta delle Qualifiche del GP della Malesia 2025, Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi in pista già nel Q1 ... Lo riporta formulapassion.it