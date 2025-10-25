LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | Bagnaia in testa minaccioso Alex Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA BAGNAIA: “HO CAPITO COME GUIDARE QUESTA MOTO” 9.08 Bezzecchi è in undicesima posizione. 9.07 Dietro di lui Alex Marquez ed Acosta. Più staccato Mir. 9.07 Sale ad un secondo il vantaggio di Bagnaia. 9.07 Alex Marquez per ora non regge il ritmo della Ducati Ufficiale. 9.06 Mezzo secondo di vantaggio per Bagnaia. 9.05 Aldeguer passa Quartararo. 9.05 Acosta sta attaccando Marquez, Bagnaia sembra poterne approfittare. 9.04 Vera lotta tra Morbidelli e Quartararo per la quarta piazza. 9.03 Alex Marquez subito attaccato all’italiano. Morbidelli è ora quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it

