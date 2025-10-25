LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | Bagnaia e Aldeguer passano al Q2 ora è caccia alla pole!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.12 I PILOTI CHE PRENDERANNO PARTE ALLA Q2 1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.559 16 18 336.4 2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’57.578 16 17 0.019 0.019 333.3 3 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’57.840 19 20 0.281 0.262 334.3 4 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’57.854 17 18 0.295 0.014 336.4 5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’57.868 15 15 0.309 0.014 331.2 6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’58.039 18 18 0.480 0.171 333. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Bagnaia e Aldeguer passano al Q2, ora è caccia alla pole!

