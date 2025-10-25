LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | Bagnaia domina in solitaria la Sprint di Sepang!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA BAGNAIA: "HO CAPITO COME GUIDARE QUESTA MOTO" 9.30 La nostra Diretta testuale termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 9.29 Tredicesima vittoria Sprint per l'azzurro, la seconda quest'anno. 9.28 30esima medaglia nella Sprint per Bagnaia, la settima stagionale. Eguagliato Martin. 9.27 Bagnaia torna a vincere dopo il weekend di Motegi. L'azzurro si riporta al terzo posto della classifica Mondiale per un punto. 9.25 Fuori dal podio Acosta in quarta posizione (+5.155), quinto Morbidelli (+6.541), sesto Quartararo (+8.
