LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | assolo di Bagnaia nella Sprint di Sepang dietro doppietta Gresini con Alex Marquez ed Aldeguer
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA BAGNAIA: “HO CAPITO COME GUIDARE QUESTA MOTO” 9.28 30esima medaglia nella Sprint per Bagnaia, la settima stagionale. Eguagliato Martin. 9.27 Bagnaia torna a vincere dopo il weekend di Motegi. L’azzurro si riporta al terzo posto della classifica Mondiale per un punto. 9.25 Fuori dal podio Acosta in quarta posizione, quinto Morbidelli, sesto Quartararo, settimo Bezzecchi, ottavo Zarco, nono Bastianini, decimo Di Giannantonio. Attenzione! Aldeguer è stato indagato per la pressione delle gomme. Grandissima vittoria per Pecco. Dietro fa festa anche il Team Gresini con la doppietta Alex Marquez (secondo) e Fermin Aldeguer (terzo). 🔗 Leggi su Oasport.it
