LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | scocca l’ora Macchini serve l’esercizio della vita alla sbarra

12.41 Carlo Macchini ha esultato in maniera importante, ma vediamo cosa ne penserà la giuria. 12.40 La sbavatura sul Cassina è purtroppo stata evidente e potrebbe costare cara al nostro portacolori. Peccato perché il resto era stato rimarchevole. 12.39 Ottimo Pegan, Cassina con piccola incertezza nella ripresa del ferro, bene i giri in cubitale. Ben stoppata l'uscita. Carlo Macchini ha confezionato una prestazione di spessore. CI VOLEVA! Prova impattante del marchigiano, ma prendere 14.700 è difficile. 12.38 Cong 13.200. ORA TUTTI CON CARLO MACCHINI!

