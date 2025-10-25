LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | scocca l’ora Macchini serve l’esercizio della vita alla sbarra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41 Carlo Macchini ha esultato in maniera importante, ma vediamo cosa ne penserà la giuria. 12.40 La sbavatura sul Cassina è purtroppo stata evidente e potrebbe costare cara al nostro portacolori. Peccato perché il resto era stato rimarchevole. 12.39 Ottimo Pegan, Cassina con piccola incertezza nella ripresa del ferro, bene i giri in cubitale. Ben stoppata l’uscita. Carlo Macchini ha confezionato una prestazione di spessore. CI VOLEVA! Prova impattante del marchigiano, ma prendere 14.700 è difficile. 12.38 Cong 13.200. ORA TUTTI CON CARLO MACCHINI! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
