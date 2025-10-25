LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Perotti cade nel finale l’Italia si affida a Macchini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Che precisione da parte di Sugihara! Ci aspettiamo un bel punteggio. 11.51 Ora toccherà alle seguenti quattro atlete: la giapponese Aiko Sugihara, la giapponese Rina Kishi, la rumena Sabrina Maneca-Voinea, la statunitense Dulcy Caylor. 11.50 La britannica Ruby Evans è al comando con 13.666, davanti alla connazionale Abigail Martin (13.466), alla rumena Denisa Golgota (12.233) e a Giulia Perotti (11.633). 11.49 Ora i minuti di riscaldamento prima delle ultime quattro atlete. 11.48 Giulia Perotti viene valuta in 11.633 (6.733 per l’esecuzione, 4.9 il D Score). 🔗 Leggi su Oasport.it
