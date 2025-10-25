LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Macchini Brugnami e Perotti sognano una medaglia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle finali di specialità Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedane di Jakarta (Indonesia) si conclude la rassegna iridata con le disputa delle ultime finali di specialità. Verranno messi in palio cinque titoli: trave e corpo libero per le donne; volteggio, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. Si preannuncia grande spettacolo, con sfide particolarmente intense per cercare di mettersi al collo le ultime medaglie in terra asiatica. L’Italia si giocherà tre carte importanti: Carlo Macchini alla sbarra, Tommaso Brugnami al volteggio e Giulia Perotti al corpo libero. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LIVE Qualificazioni ai Mondiali di ginnastica artistica: giornata di passione a Jakarta, Italia in pedana alle ore 06.30. Seguite le Fate, gli USA e tutte le suddivisioni in DIRETTA. Chi andrà in finale? - facebook.com Vai su Facebook
Ginnastica artistica, l'Indonesia vieta i Mondiali agli israeliani - X Vai su X
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Nemour e Melnikova vincono le prime specialità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Secondo oasport.it
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari giovedì 23 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione - Oggi giovedì 23 ottobre va in scena la quinta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Scrive oasport.it
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Lo riporta sportface.it