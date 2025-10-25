LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Macchini Brugnami e Perotti outsider per una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle finali di specialità Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedane di Jakarta (Indonesia) si conclude la rassegna iridata con le disputa delle ultime finali di specialità. Verranno messi in palio cinque titoli: trave e corpo libero per le donne; volteggio, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. Si preannuncia grande spettacolo, con sfide particolarmente intense per cercare di mettersi al collo le ultime medaglie in terra asiatica. L’Italia si giocherà tre carte importanti: Carlo Macchini alla sbarra, Tommaso Brugnami al volteggio e Giulia Perotti al corpo libero. 🔗 Leggi su Oasport.it

