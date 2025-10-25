CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.44 L’Italia si giocherà tre carte importanti: Carlo Macchini alla sbarra, Tommaso Brugnami al volteggio e Giulia Perotti al corpo libero. Il Bel Paese riuscirà a conquistare una medaglia? 08.42 Verranno messi in palio cinque titoli: trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbaarra per gli uomini. Si incomincia alle ore 09.00 con il volteggio, poi a seguire nell’ordine: trave, cavallo, corpo libero, sbarra. 08.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali di specialità ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La presentazione delle finali di specialità Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna una medaglia, si parte con Brugnami