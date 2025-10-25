LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia si stringe attorno a Giulia Perotti!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 Chusovitina e doppio teso di spessore per Martin. 11.37 Ottimo 13.666 per Evans, è un punteggio che potrebbe concretamente valere il podio. Non ce lo aspettavamo, non era sembrato un esercizio così superlativo per fluidità ed espressività. Ora Abigail Martin. 11.34 Buona prova di Evans, ma le due diagonali centrali sono state un po’ sporcate. 11.33 Si apre la finale al corpo libero con Ruby Evans. Mancano due grandi favorite come la russa Angelina Melnikova e la brasiliana Flavia Saraiva, che non si sono qualificate. Tutto è possibile. 11.31 L’ordine di rotazione della finale al corpo libero: la britannica Ruby Evans, la britannica Abigail Martin, la rumena Denisa Golgota, la nostra Giulia Perotti, la giapponese Aiko Sugihara, la giapponese Rina Kishi, la rumena Sabrina Maneca-Voinea, la statunitense Dulcy Caylor. 🔗 Leggi su Oasport.it
