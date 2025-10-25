CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14 Carlo Macchini salirà per sesto sull’attrezzo, una posizione solitamente vantaggiosa. 12.13 I ginnasti sono stati presentati alla giuria, ora i minuti di riscaldamento all’attrezzo. 12.12 Carlo Macchini dovrà vedersela con i giapponesi Daiki Hashimoto, appena laureatosi Campione del Mondo nel concorso generale individuale per la terza volta consecutiva, e Tomoharu Tsunogai, appena salito sul podio alle parallele pari. Attenzione anche al britannico Joe Fraser, allo statunitense Brody Malone, al kazako Milad Karimi, al russo Daniel Marinov e al cinese Cong Shi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Macchini, ultima chance di medaglia