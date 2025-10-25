LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia aspetta Perotti e Macchini Brugnami beffato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Ci risentiamo tra un quarto d’ora circa in vista della riprese delle finali di specialità. 10.28 Ci si affida alla 16enne piemontese e al 29enne marchigiano per evitare di chiudere senza medaglie come due anni fa, anche se poi arrivarono ben tre allori alle Olimpiadi di Parigi 2024. 10.26 L’Italia attenderà Giulia Perotti, che sarà outsider al corpo libero, alla sua prima esperienza iridata. A seguire Carlo Macchini alla sbarra: il marchigiano è tra i pretendenti al podio. 10.25 Ora si svolgeranno le premiazioni per volteggio maschile e trave. Le finali di specialità riprenderanno attorno alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

