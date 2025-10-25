LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia aspetta Perotti e Macchini Brugnami beffato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Ci risentiamo tra un quarto d’ora circa in vista della riprese delle finali di specialità. 10.28 Ci si affida alla 16enne piemontese e al 29enne marchigiano per evitare di chiudere senza medaglie come due anni fa, anche se poi arrivarono ben tre allori alle Olimpiadi di Parigi 2024. 10.26 L’Italia attenderà Giulia Perotti, che sarà outsider al corpo libero, alla sua prima esperienza iridata. A seguire Carlo Macchini alla sbarra: il marchigiano è tra i pretendenti al podio. 10.25 Ora si svolgeranno le premiazioni per volteggio maschile e trave. Le finali di specialità riprenderanno attorno alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tre finali di specialità ai Mondiali di ginnastica artistica sono da accogliere con favore per l'Italia: non è che si sia fatto meglio nell'ultimo ventennio. Scopriamo i precedenti - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Nemour e Melnikova vincono le prime specialità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Lo riporta oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Melnikova si riprende tutto con il brivido. Asia D’Amato quinta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante la finale all- oasport.it scrive
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... sportface.it scrive