LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | cresce l’attesa per Perotti Macchini a chiudere Brugnami quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.17 Non sono mancate le sbavature nell’esercizio di Cong. 11.15 Solo 13.300 per Oka, ultimo. Ora il cinese Cong, atleta che punta al podio. 11.13 Enorme incertezza sul salto avanti, addio sogni di podio per Oka. 11.12 Barajas si ferma a 14.366, quarto posto provvisorio. Ora il giapponese Shinnosuke Oka, Campione Olimpico di Parigi 2024 nel concorso generale individuale. 11.10 Barajas si sbilancia leggermente in uscita. 11.08 Si ripartirà con il colombiano Angel Barajas, il giapponese Shinnosuke Oka, il cinese Cong Shi, il russo Vladislav Poliashov. 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
