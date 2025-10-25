LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami quarto al volteggio bronzo sfumato per millesimi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.49 Sugihara bravissima: grande serie acrobatica dietro e doppio teso piantato in uscita. Arriverà un bel punteggio per la nipponica. 09.48 Ora tocca alla giapponese Aiko Sugihara. 09.47 Eccellente punteggio! Saraiva ottiene 13.900 partendo da 5.7. Punteggio da medaglia per la brasiliana. 09.45 Saraiva elegante, ma il grosso sbilanciamento sul costale potrebbe costare caro. 09.43 Sono in corso i minuti di riscaldamento all’attrezzo. 09.42 Come sempre l’errore è dietro l’angolo alla trave e può succedere di tutto. 09.40 La grande favorita della vigilia è la cinese Qingying Zhang. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Prima prova regionale Silver – Ginnastica Artistica Femminile Un weekend pieno di emozioni e soddisfazioni per le nostre ginnaste, protagoniste della prima prova regionale Silver GAF LC/LD Nel livello LD Avanzato, brilla Marisol De Vita , che conquist - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Nemour e Melnikova vincono le prime specialità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Lo riporta oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Melnikova si riprende tutto con il brivido. Asia D’Amato quinta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante la finale all- oasport.it scrive
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Si legge su sportface.it