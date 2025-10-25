LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami quarto al volteggio bronzo sfumato per millesimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.49 Sugihara bravissima: grande serie acrobatica dietro e doppio teso piantato in uscita. Arriverà un bel punteggio per la nipponica. 09.48 Ora tocca alla giapponese Aiko Sugihara. 09.47 Eccellente punteggio! Saraiva ottiene 13.900 partendo da 5.7. Punteggio da medaglia per la brasiliana. 09.45 Saraiva elegante, ma il grosso sbilanciamento sul costale potrebbe costare caro. 09.43 Sono in corso i minuti di riscaldamento all’attrezzo. 09.42 Come sempre l’errore è dietro l’angolo alla trave e può succedere di tutto. 09.40 La grande favorita della vigilia è la cinese Qingying Zhang. 🔗 Leggi su Oasport.it

