LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami incanta al volteggio si sogna la medaglia!

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.08 Pirotecnico Dragulescu carpiato, perfettamente stoppato. Yulo partirà con un punteggio superbo. 09.07 Marinov si ferma a 14.150. BRUGNAMI RESTA AL COMANDO, ne mancano sei. Ora il filippino Carlos Yulo, Campione Olimpico di Parigi 2024. 09.06 Marinov pasticcia la parte finale del Dragulescu, finirà dietro a Brugnami. 09.05 Marinov ottiene 14.300 sul primo salto, il russo è teoricamente già dietro all’azzurro. 09.05 Tommaso Brugnami ottiene la media di 14.466. Con questo riscontro si può sognare una medaglia! La finale è appena iniziata, il suo punteggio farà da riferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

