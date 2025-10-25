LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami incanta al volteggio si sogna la medaglia!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.08 Pirotecnico Dragulescu carpiato, perfettamente stoppato. Yulo partirà con un punteggio superbo. 09.07 Marinov si ferma a 14.150. BRUGNAMI RESTA AL COMANDO, ne mancano sei. Ora il filippino Carlos Yulo, Campione Olimpico di Parigi 2024. 09.06 Marinov pasticcia la parte finale del Dragulescu, finirà dietro a Brugnami. 09.05 Marinov ottiene 14.300 sul primo salto, il russo è teoricamente già dietro all’azzurro. 09.05 Tommaso Brugnami ottiene la media di 14.466. Con questo riscontro si può sognare una medaglia! La finale è appena iniziata, il suo punteggio farà da riferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Prima prova regionale Silver – Ginnastica Artistica Femminile Un weekend pieno di emozioni e soddisfazioni per le nostre ginnaste, protagoniste della prima prova regionale Silver GAF LC/LD Nel livello LD Avanzato, brilla Marisol De Vita , che conquist - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Nemour e Melnikova vincono le prime specialità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Scrive oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Melnikova si riprende tutto con il brivido. Asia D’Amato quinta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante la finale all- Lo riporta oasport.it
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Si legge su sportface.it