LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami da medaglia al volteggio! L’Italia sogna
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.31 NOOOOOO. Chepurnyi ottiene la media di 14.483 e supera Brugnami per appena 17 millesimi. Brugnami ora è terzo. 09.30 Lo Tsukahara con tre avvitamenti di Chepurnyi è letale. Perfettamente stoppato. Brugnami rischia il sorpasso. 09.29 Chepurnyi viene premiata con 14.466. Ora il secondo salto. 09.28 Chepurnyi stoppa il Dragulescu. 09.27 Per salire sul podio serve che almeno uno tra Chepurnyi e Davtyan faccia meno di 14.466. 09.26 DIETROOOOOOOOOOO! Di mezzo decimo. Huang si ferma alla media di 14.416! TOMMASO BRUGNAMI SECONDO, mancano Chepurnyi e Davtyan, Yulo sempre al comando. 🔗 Leggi su Oasport.it
