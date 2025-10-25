CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.08 Caylor si ferma a 11.800. Ora la novità Amanda Yap da Singapore. 10.05 Caylor è caduta in uscita. 10.02 Non c’è stato il warm-up, subito Caylor sui dieci centimetri. 10.00 Il punteggio conseguito da Nemour ci lascia interdetti: 14.300. Primo posto. Decisamente alto. Tocca alla statunitense Caylor. 09.58 L’esercizio di Nemour è poco fluido ed espressivo, ma le difficoltà sono interessanti. Grossa sbavatura in uscita, puntare a una medaglia diventa difficile. 09.56 Per Black 13.600. Ora l’algerina Kayla Nemour, fresca Campionessa del Mondo alle parallele asimmetriche: con un esercizio perfetto può ambire a una medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Brugnami beffato per 17 millesimi, attesa per Perotti e Macchini