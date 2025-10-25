LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami beffato per 17 millesimi attesa per Perotti e Macchini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.08 Caylor si ferma a 11.800. Ora la novità Amanda Yap da Singapore. 10.05 Caylor è caduta in uscita. 10.02 Non c’è stato il warm-up, subito Caylor sui dieci centimetri. 10.00 Il punteggio conseguito da Nemour ci lascia interdetti: 14.300. Primo posto. Decisamente alto. Tocca alla statunitense Caylor. 09.58 L’esercizio di Nemour è poco fluido ed espressivo, ma le difficoltà sono interessanti. Grossa sbavatura in uscita, puntare a una medaglia diventa difficile. 09.56 Per Black 13.600. Ora l’algerina Kayla Nemour, fresca Campionessa del Mondo alle parallele asimmetriche: con un esercizio perfetto può ambire a una medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LIVE Finale all-around ai Mondiali di ginnastica artistica: Asia D'Amato può stupire, Melnikova per la vittoria dopo quattro anni di inferno, Nemour ci prova. Seguite la gara in DIRETTA - facebook.com Vai su Facebook
Artistica, Mondiali 2025: chi saranno i protagonisti di Jakarta? ? I mondiali 2025 di ginnastica artistica sono ormai alle porte. Chi sarà protagonista tra i ginnasti? Chi si sfiderà per le medaglie? ? Leggi l'articolo https://ginnasticando.it/2025/10/17/artistic - X Vai su X
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Nemour e Melnikova vincono le prime specialità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. oasport.it scrive
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Melnikova si riprende tutto con il brivido. Asia D’Amato quinta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante la finale all- Scrive oasport.it
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Si legge su sportface.it