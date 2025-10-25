LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami beffato Macchini impreciso Perotti cade Italia senza medaglie
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La Polvere di Magnesio va nei fatti in letargo, salvo qualche evento di contorno nel mese di novembre. Bisognerà aspettare il 2026 per gli Europei ad agosto e i Mondiali a ottobre, preceduti come sempre da Serie A e Assoluti: torneranno le gare a squadre! Rimanete con noi per cronache e approfondimenti. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 12.50 Gli italiani in gara a Jakarta: Tommaso Brugnami quarto al volteggio, a 17 millesimi dal bronzo; Giulia Perotti ottava al corpo libero dopo una caduta sul doppio raccolto; Carlo Macchini sesto alla sbarra dopo una sbavatura sul Cassina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Prima prova regionale Silver – Ginnastica Artistica Femminile Un weekend pieno di emozioni e soddisfazioni per le nostre ginnaste, protagoniste della prima prova regionale Silver GAF LC/LD Nel livello LD Avanzato, brilla Marisol De Vita , che conquist - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia aspetta Perotti e Macchini, Brugnami beffato - 30 Ci risentiamo tra un quarto d'ora circa in vista della riprese delle finali di specialità. Riporta oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Nemour e Melnikova vincono le prime specialità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Si legge su oasport.it
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Segnala sportface.it