CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La Polvere di Magnesio va nei fatti in letargo, salvo qualche evento di contorno nel mese di novembre. Bisognerà aspettare il 2026 per gli Europei ad agosto e i Mondiali a ottobre, preceduti come sempre da Serie A e Assoluti: torneranno le gare a squadre! Rimanete con noi per cronache e approfondimenti. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 12.50 Gli italiani in gara a Jakarta: Tommaso Brugnami quarto al volteggio, a 17 millesimi dal bronzo; Giulia Perotti ottava al corpo libero dopo una caduta sul doppio raccolto; Carlo Macchini sesto alla sbarra dopo una sbavatura sul Cassina. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Brugnami beffato, Macchini impreciso, Perotti cade. Italia senza medaglie