LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami assapora la medaglia poi la beffa per millesimi

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.35 Il filippino Carlos Yulo si è laureato Campione del Mondo al volteggio con il punteggio di 14.866, conquistando il titolo dopo aver trionfato alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’armeno Artur Davtyan ci ha provato, ma si è dovuto accontentare dell’argento con un distacco di 33 millesimi (14.833). 09.35 Non basta. Davtyan ottiene 14.833, si ferma a 33 millesimi da Yulo e conquista l’argento. 09.35 Tommaso Brugnami chiuderà al quarto posto a 17 millesimi dal bronzo. Che beffa per l’azzurro, a un passo dal sogno al suo esordio iridato. 09.34 Ribaltato teso-due avvitamento e mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ginnastica artistica mondiali 2025 in diretta brugnami assapora la medaglia poi la beffa per millesimi

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Brugnami assapora la medaglia, poi la beffa per millesimi

Argomenti simili trattati di recente

live ginnastica artistica mondialiLIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Nemour e Melnikova vincono le prime specialità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Secondo oasport.it

live ginnastica artistica mondialiLIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Melnikova si riprende tutto con il brivido. Asia D’Amato quinta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante la finale all- Si legge su oasport.it

live ginnastica artistica mondialiMondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Da sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ginnastica Artistica Mondiali