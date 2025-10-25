LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami assapora la medaglia poi la beffa per millesimi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.35 Il filippino Carlos Yulo si è laureato Campione del Mondo al volteggio con il punteggio di 14.866, conquistando il titolo dopo aver trionfato alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’armeno Artur Davtyan ci ha provato, ma si è dovuto accontentare dell’argento con un distacco di 33 millesimi (14.833). 09.35 Non basta. Davtyan ottiene 14.833, si ferma a 33 millesimi da Yulo e conquista l’argento. 09.35 Tommaso Brugnami chiuderà al quarto posto a 17 millesimi dal bronzo. Che beffa per l’azzurro, a un passo dal sogno al suo esordio iridato. 09.34 Ribaltato teso-due avvitamento e mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
