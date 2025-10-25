CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.00 Tutti in pista. Lawson è il primo a scendere in pista con le gomme medie. VIA ALLA FP2!!! 23.57 Ci si appresta a vivere un turno importante per la definizione della messa a punti in ottica qualifiche e gara. 23.55 5? al via la FP2. 23.53 Ferrari che, dopo la FP1, va a caccia di conferme. 23.50 In tutto ciò, la Ferrari sta in disparte. Il GP di Austin è andato complessivamente bene, sempre che di “bene” si possa parlare per un terzo posto. Però questo passa il convento, “piuttosto di niente è meglio piuttosto” come si suole dire. Le Rosse proveranno a replicare quanto compiuto in Texas, ossia raccogliere quanto lasciato sul piatto dai tre grandi protagonisti del 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: via alla FP2, Ferrari osservata speciale