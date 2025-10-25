LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Verstappen svetta nella FP2 davanti a Leclerc Bene Antonelli Norris velocissimo nei long run
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.00 BANDIERA A SCACCHI!!! 00.59 Si sta per chiudere una sessione in cui Norris ha fatto vedere cose straordinarie sul passo gara, da interpretare gli altri. 00.56 Norris di un altro pianeta in questa simulazione del passo gara, sfruttando le gomme soft. Gli altri, girando con le medie, sono un secondo più lenti. 00.53 Norris è molto veloce con la McLaren, costantemente sul piede dell’1:21. Verstappen, Leclerc, Piastri e Antonelli sull’1:22. Bene anche Hamilton. 00.50 Norris sta facendo una simulazione del passo gara incredbile, lui che sta girando con gomme soft. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Formula 1 in diretta a Maranello: domenica 26 ottobre alle ore 21 all'Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio del Messico. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara. Foto: - facebook.com Vai su Facebook
Dopo aver celebrato il dominio di Verstappen in Texas, il Circus riparte dal circuito Hermanos Rodriguez. Tutto l'evento sarà trasmesso in diretta dalla tv a pagamento. Su TV8 le differite di qualifiche e GP alla domenica https://gpone.com/it/2025/10/20/auto-ne Vai su X
LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren, prove libere in serata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove ... Come scrive oasport.it
F1 GP Messico 2025, FP1: le prime libere del weekend partono alle 20.30 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle FP1, le prove libere 1 del GP Messico F1, LIVE dalle 20. formulapassion.it scrive
F1 GP Messico 2025, FP2: Leclerc parte forte, è 1° davanti a Norris e Hamilton – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle FP2, le prove libere 2 del GP Messico F1, LIVE dalle 23. Si legge su formulapassion.it