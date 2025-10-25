LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Verstappen svetta nella FP2 davanti a Leclerc Bene Antonelli Norris velocissimo nei long run

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.00 BANDIERA A SCACCHI!!! 00.59 Si sta per chiudere una sessione in cui Norris ha fatto vedere cose straordinarie sul passo gara, da interpretare gli altri. 00.56 Norris di un altro pianeta in questa simulazione del passo gara, sfruttando le gomme soft. Gli altri, girando con le medie, sono un secondo più lenti. 00.53 Norris è molto veloce con la McLaren, costantemente sul piede dell’1:21. Verstappen, Leclerc, Piastri e Antonelli sull’1:22. Bene anche Hamilton. 00.50 Norris sta facendo una simulazione del passo gara incredbile, lui che sta girando con gomme soft. 🔗 Leggi su Oasport.it

