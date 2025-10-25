LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Verstappen favorito in qualifica anche Leclerc ci crede

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche del Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Entra nel vivo la volata a tre per il titolo iridato che coinvolge Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen, racchiusi in 40 punti nella classifica generale del campionato. McLaren, dopo aver festeggiato con largo anticipo il secondo sigillo iridato consecutivo tra i costruttori, occupa ancora le prime due posizioni del Mondiale piloti con Piastri leader a +14 sul compagno di squadra Norris e a +40 sulla Red Bull di un Verstappen in forte rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: Verstappen favorito in qualifica, anche Leclerc ci crede

Altri contenuti sullo stesso argomento

[#F1] Seguite il secondo turno di prove libere del Gran Premio del Messico 2025 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com! https://it.motorsport.com/f1/live-text/gran-premio-del-messico-live-libere-2-1125867/1125867/ - facebook.com Vai su Facebook

Formula 1, GP Messico: la diretta delle prove libere a Città del Messico $SkyMotori $F1 $Formula1 $MexicoGP - X Vai su X

Formula 1, oggi le qualifiche del GP Messico: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole - Le qualifiche del GP Messico di Formula 1: piloti in pista per la pole e la griglia di partenza della gara di domani ... Riporta fanpage.it

LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren, prove libere in serata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove ... Da oasport.it

LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche incertissime, anche la Ferrari spera - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle ... Si legge su oasport.it