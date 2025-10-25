CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.44 Sarà interesanta capire se la Ferrari avrà un rendimento sui long run. 00.40 I piloti hanno fatto ritorno ai box, per incamerare benzina nel serbatoio e testarsi nei long run. 00.38 Verstappen e Leclerc hanno mostrato chiari di velità e l’olandese della Red Bull conferma il suo splendido stato di forma. 00.36 Migliorano Antonelli ed Hamilton, portandosi in terza e quinta posizioe con un gap di 0.174 e di 0.330 sul britannico. 00.34 Leclerc ha provato a migliorare il suo tempo, ma è rimasto lontano un decimo. Hamilton in cerca del girone buono. 00. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: Verstappen comanda la FP2 davanti a Leclerc. Bene Antonelli e Hamilton in top-5