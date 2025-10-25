LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | sfida Verstappen-Norris in avvio di FP3 Leclerc in agguato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Russell si aggiunge al gruppo di testa e balza in seconda piazza con la Mercedes su gomma media a 13 millesimi dal leader Norris, con lo stesso tempo di Sainz. 19.59 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Lando Norris McLaren 1:18.015 2 Carlos Sainz Williams +0.013 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.036 4 Charles Leclerc Ferrari +0.060 5 Isack Hadjar Racing Bulls +0.190 6 Liam Lawson Racing Bulls +0.255 7 Lewis Hamilton Ferrari +0.314 8 Oscar Piastri McLaren +0.451 9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.475 10 Fernando Alonso Aston Martin +0.596 11 Esteban Ocon Haas F1 Team +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
