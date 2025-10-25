LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Piastri sfiora l’eliminazione in Q2 Norris vola Bene Hamilton
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMINCIA IL Q3. CHI PRENDE LA POLE? 23.48 Ci siamo, Amici di OA Sport. Si sta per alzare il sipario sul momento decisivo. 23.46 Gli eliminati del Q2 OUT IN Q2: 11. Tsunoda 12. Ocon 13. Hulkenberg 14. Alonso 15. Lawson #F1 #MexicoGP pic.twitter.comIMD1aVJr8D — Formula 1 (@F1) October 25, 2025 23.44 Verstappen può gestire, a Piastri serve il vero colpo. La Ferrari ha poco da perdere. Ci sono tutti i presupposti per vivere un ultimo segmento davvero divertentissimo. Ma Norris parte con i favori del pronostico. 23.42 Norris sta dimostrando di avere qualcosa in più, confermando le impressioni delle prove. 🔗 Leggi su Oasport.it
