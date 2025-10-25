LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | grande equilibrio in FP3 a breve la simulazione di qualifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.27 Non incoraggiante anche il secondo time-attack di Verstappen, che si migliora leggermente ma non va oltre il sesto posto a 639 millesimi dalla vetta. 20.26 Leclerc si migliora nei primi due settori, poi però rallenta nel terzo e non completa il suo secondo time-attack. 20.24 Mercedes prova a colmare il gap, ma Russell è 3° a mezzo secondo e Antonelli non si migliora. 20.21 Arriva il primo vero strappo del weekend sul giro secco. Norris fa il vuoto con la McLaren in 1’16?633, rifilando 345 millesimi alla Ferrari di Hamilton e addirittura 599 al leader del campionato Piastri che si è appena migliorato al secondo tentativo su gomme soft. 🔗 Leggi su Oasport.it

