Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche del Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Entra nel vivo la volata a tre per il titolo iridato che coinvolge Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen, racchiusi in 40 punti nella classifica generale del campionato. McLaren, dopo aver festeggiato con largo anticipo il secondo sigillo iridato consecutivo tra i costruttori, occupa ancora le prime due posizioni del Mondiale piloti con Piastri leader a +14 sul compagno di squadra Norris e a +40 sulla Red Bull di un Verstappen in forte rimonta.

LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche incertissime, anche la Ferrari spera