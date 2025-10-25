LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | FP3 e qualifiche incertissime anche la Ferrari spera
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche del Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Entra nel vivo la volata a tre per il titolo iridato che coinvolge Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen, racchiusi in 40 punti nella classifica generale del campionato. McLaren, dopo aver festeggiato con largo anticipo il secondo sigillo iridato consecutivo tra i costruttori, occupa ancora le prime due posizioni del Mondiale piloti con Piastri leader a +14 sul compagno di squadra Norris e a +40 sulla Red Bull di un Verstappen in forte rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
[#F1] Seguite il secondo turno di prove libere del Gran Premio del Messico 2025 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com! https://it.motorsport.com/f1/live-text/gran-premio-del-messico-live-libere-2-1125867/1125867/ - facebook.com Vai su Facebook
Formula 1, GP Messico: la diretta delle prove libere a Città del Messico $SkyMotori $F1 $Formula1 $MexicoGP - X Vai su X
LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren, prove libere in serata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove ... Da oasport.it
F1, orari GP Messico: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche - Dopo Austin, il Mondiale di F1 si sposta subito a Città del Messico. Lo riporta sport.sky.it
F1 GP Messico 2025, FP1: le prime libere del weekend partono alle 20.30 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle FP1, le prove libere 1 del GP Messico F1, LIVE dalle 20. Segnala formulapassion.it