LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | FP3 alle 19.30 Verstappen continua l’inseguimento alle McLaren

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche del Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Entra nel vivo la volata a tre per il titolo iridato che coinvolge Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen, racchiusi in 40 punti nella classifica generale del campionato.

