CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.29 Osservata speciale in questa sessione di qualifica sarà anche la Ferrari, sempre in top 3 nei turni di prove libere. Ma la Rossa deve dimostrare di essere performativa anche quando conta. 22.26 Riavvolgiamo il nastro di un anno. Nel 2024 ad accaparrarsi la prima fila fu la Ferrari di Carlos Sainz, poleman davanti a Max Verstappen. Seconda fila per Norris e Leclerc. Piastri invece si fermò in Q1. 22.24 Proprio nella FP3 a salire in cattedra è stato Lando Norris, il quale ha dominato la simulazione di qualifica. Inutile dire che adesso i fari saranno puntati principalmente su di lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: conto alla rovescia per le qualifiche